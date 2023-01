Alfonso Tumbarello, 70 anni, il medico che aveva in cura Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, è indagato nell'ambito dell'arresto del super latitante.

Tumbarello è di Campobello di Mazara ed è stato per decenni medico di base in paese, sino a dicembre scorso, quando è andato in pensione. Fino a qualche mese fa è stato medico del vero Andrea Bonafede, 59 anni, residente a Campobello di Mazara e avrebbe prescritto le ricette mediche a nome dell'assistito.

Ieri i carabinieri lo hanno interrogato e hanno perquisito le sue abitazioni e l’ex studio del medico.

Nel 2011 Tumbarello si era candidato alle amministrative del 2011 a sindaco di Campobello di Mazara: appoggiato dalla lista del Popolo delle Libertà, ottenne il 7,55% dei voti. In precedenza, nel 2006, si era candidato alle regionali nella lista Udc a supporto di Totò Cuffaro, attuale commissario regionale della Dc che ha scontato 7 anni di carcere per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra. Cuffaro vinse quelle elezioni battendo Rita Borsellino. Prima ancora, nel 2003, Tumbarello venne eletto nella lista Udc al consiglio provinciale di Trapani.

«Gli inquirenti accerteranno cosa c'entra il dottor Alfonso Tumbarello con Messina Denaro, ma è certo che non c'entra niente con me», afferma Totò Cuffaro, precisando che il medico «non era candidato con la mia lista, ma nella lista dell’Udc».

«Nel 2011, quando si è candidato a sindaco, io ero già in carcere e, quindi, non l'ho potuto scegliere come candidato», aggiunge.

Starebbe invece parlando con i pm Andrea Bonafede, anche lui sotto indagine per associazione mafiosa, l’uomo che ha “prestato” l’identità al boss. Il geometra con i magistrati avrebbe fatto mezze ammissioni, dicendo di conoscere Messina Denaro sin da ragazzo e di essersi prestato a comprare, con i soldi del boss, la casa in cui quest’ultimo ha passato l’ultimo anno di vita.

(Unioneonline/L)

