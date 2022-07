Una poliziotta di 46 anni, Elena Lo Duca, in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cividale del Friuli e volontaria antincendio boschivo della Protezione civile, è morta schiacciata da un albero durante le operazioni di spegnimento di un rogo a Prepotto (Udine).

Secondo una ricostruzione, la donna stava effettuando un sopralluogo, a incendio ormai domato, quando è stata travolta dal crollo di una pianta resa pericolante dalle fiamme. Inutili i soccorsi

Grande il cordoglio per l’accaduto: “Questa tragica scomparsa addolora tutta la Polizia. Il grande entusiasmo che Elena metteva nel suo lavoro e nel suo operato come coordinatrice del Gruppo comunale di Protezione civile di Prepotto, sarà sempre un esempio per tutti. Sono vicino ai suoi cari per questa inconsolabile perdita e li abbraccio a nome di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato", ha detto il capo della Polizia Lamberto Giannini.

