Incendi in aumento rispetto al 2024. Sardegna tra le regioni più colpiteI vigili del fuoco: «Da giugno quasi 68mila interventi in Italia». Nell’Isola in fumo oltre tremila ettari
Secondo i dati forniti dai vigili del fuoco, dal 15 giugno al 10 ottobre 2025 sono stati 67.393 gli interventi effettuati sul territorio nazionale dalle squadre del 115 per incendi boschivi e di vegetazione in genere: 11.068 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Nell'ultima settimana invece sono stati svolti 1.411 dalle squadre del Corpo nazionale. Il maggior numero di incendi si registra in Sicilia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 304 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Calabria (247), la Sardegna (169) e la Campania (147).
Secondo le stime Ispra nell’Isola sono andati bruciati oltre tremila ettari di territorio, metà dei quali di superficie agricola. Su base provinciale le maggiori superfici percorse dal fuoco si trovano nel Sud Sardegna (356 ettari), Sassarese (233) e Nuorese (122).
(Unioneonline)