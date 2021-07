In Lombardia l’85% dei nuovi positivi non risulta vaccinato, il 9% ha ricevuto una sola dose e solo il 6% ha concluso il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.

Lo fa sapere la Regione, sottolineando dunque che “è confermata la validità della copertura vaccinale come protezione dal contagio, per evitare di sviluppare in maniera clinicamente importante la malattia in caso di positività dopo la vaccinazione, e anche per ridurre la trasmissione del virus”.

"Si ribadisce pertanto – si legge nella nota – l’assoluta importanza della vaccinazione e l’invito a tutti coloro che non hanno ancora aderito ad attivarsi”.

In Regione prevale ormai di gran lunga la variante Delta, con il 59% dei nuovi casi di contagio genotipizzati a luglio, contro il 14% di quella Alpha, ex inglese. Una nettissima inversione di tendenza rispetto a giugno, quando l’Alpha era al 64% e la Delta all’11%.

