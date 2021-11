Sono 8.544 i nuovi casi di Covid rilevati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano 8.516. Altre 53 persone hanno perso la vita a causa del Covid secondo i dati del ministero della Salute, ieri le vittime erano state 68.

Con 540.371 tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri 498.935) il tasso di positività è stabile all’1,6% rispetto all’1,7 di ieri.

Continua l’aumento dei ricoveri. In terapia intensiva si trovano 453 pazienti, 8 in più rispetto al dato di ieri con 39 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano 37). Nei reparti non critici sono 3.597 le persone ricoverate con sintomi, +72 rispetto all’ultimo bollettino.

Altri 4.033 cittadini sono guariti dal Covid, i casi attivi accertati al momento in Italia sono 115.112, +4.453 rispetto a ieri.

Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.852.496, i morti 132.739, i dimessi e i guariti 4.604.645.

