Sono 5.506 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.452 . Sono invece 149 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 201.

Con 287.256 (ieri 262.864) tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, il tasso di positività è dell'1,9%, stabile rispetto all'1,7% di ieri.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.172.525, i morti 124.646. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.741.149, con un incremento di 13.929 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 306.730, in calo di 8.578 rispetto a ieri.

Continua ad alleggerirsi la pressione sugli ospedali. I pazienti in terapia intensiva sono 1.643, in calo di 46 rispetto a ieri con 70 nuovi ingressi (ieri erano 86). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 11.018 persone, 521 in meno nelle ultime 24 ore.

In Lombardia si registrano 936 contagi, in Campania 634, in Sicilia 603 in Piemonte 515, Lazio 466, Puglia 433.

(Unioneonline/L)

