Sono 7.260 le persone positive ai test Covid individuate in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano state 7.162.

Sono 55 invece le vittime in un giorno, in diminuzione rispetto alle 69 di ieri.

Lo rende noto l’odierno bollettino del ministero della Salute.

Sono 206.531 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati in un giorno nel nostro Paese (ieri erano stati 226.423).

Il tasso di positività è del 3,5%, in leggero aumento rispetto al 3,1% di ieri.

Sono 460 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, 18 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 40 (ieri erano 50). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.627, in crescita di 68 unità rispetto a mercoledì.

Nella somma complessiva delle nuove vittime sono stati conteggiati dieci decessi in più, che riguardano i giorni precedenti (otto in Calabria e due in Sicilia).

Dall'inizio della pandemia il numero complessivo di contagi è di 4.464.005, i morti 128.634.

I dimessi e i guariti sono invece 4.204.869, con un incremento di 5.465 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 130.502, con un incremento di 1.720 casi nelle ultime 24 ore.

Secondo fonti vicine al ministero, la maggior parte dei pazienti deceduti per Covid nelle ultime settimane non era vaccinata o aveva ricevuto solo una prima somministrazione.

"Il parametro dei decessi è evidentemente legato a quello dei contagiati ricoverati. Secondo l'Istituto superiore di Sanità l'incidenza delle infezioni è 10 volte più bassa nei vaccinati, quindi quello che comincia a emergere era un dato atteso", ha commentato Roberto Cauda, direttore dell'Istituto di malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma.

(Unioneonline/F)

