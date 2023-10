Tragedia questa mattina a Torino, dove una ragazza di 16 anni è morta in corso Casale mentre attraversava la strada sulle strisce per andare a scuola.

La giovanissima, Emilia Maidaska, era ucraina, ospite di una comunità dopo essere fuggita dalla guerra circa un anno fa.

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale l'automobilista, a bordo di una Volkswagen, avrebbe perso il controllo della vettura a causa della forte pioggia, e avrebbe travolto la giovane. Dopo l'incidente si sarebbe poi subito fermato.

Il tratto del corso dove è avvenuta l'investimento mortale, all'angolo con via Signorelli, era già stato segnalato come pericoloso dai residenti, al punto che proprio ieri in commissione comunale è stato discussa una mozione presentata dal consigliere di opposizione di “Torino Bellissima”, Pierlucio Firrao.

