La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricevuto oggi il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, e il presidente del Consiglio comunale, Sebastian Cocco.

L’incontro, come conferma il primo cittadino, è stata l’occasione per parlare di Grazia Deledda e delle iniziative in programma per il 150esimo anniversario della nascita della scrittrice.

“La presidente Casellati – spiega Soddu – ha voluto rinnovare la sua grande ammirazione per la figura di Grazia Deledda e il sostegno alla città per tutte le iniziative volte a onorarla”. La speranza “è che questo attestato di stima e attenzione si possa tradurre in una visita ufficiale in questo anno di eventi dedicati alla nostra premio Nobel. Saremmo davvero felici di ricevere la presidente e di farle conoscere i luoghi che hanno ispirato l'opera deleddiana”.

