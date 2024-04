L’ultimo grande dolore lo ha provato sabato sera, quando le hanno detto che aveva perso l’ultimo dei suoi tre figli.

Una tragedia senza fine quella di Fermina Cauto, donna originaria di Madrid e residente da molto tempo a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. La donna ha perso il marito e tre figli in quattro diversi incidenti stradali nel giro di vent’anni.

L’ultimo figlio, Mirco Corneglio di 34 anni, è morto in sella alla sua Yamaha a Bazzana di Mombaruzzo, sulla provinciale che da Nizza Monferrato va ad Alessandria. È finito a terra ed è morto sul colpo, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Era il penultimo figlio che era rimasto in vita. Una lunga scia di sangue, un dolore infinito cominciato 22 anni fa, quando Fermina perse il marito Roberto in un incidente sul lavoro al porto di Genova. Fu investito dall’auto di un collega mentre caricava un container.

Un anno dopo, nell’agosto 2003, la donna ha perso il figlio nato da un precedente matrimonio. Hernando Rodriguez Cauto si era trasferito con lei in Italia, è morto in ospedale a Torino dopo un incidente con l’auto a Nizza Monferrato. Nel 2016 a rimanere vittima di un incidente stradale lungo la Asti-Mare è stata la figlia Sonia. Aveva solo 22 anni ed era commessa in un negozio di abbigliamento.

La donna, distrutta, sabato scorso ha partecipato alla fiaccolata organizzata dagli amici di Mirco. Il destino in pochi anni le ha tolto gli affetti più cari. Anche il trasferimento in Italia e il nuovo matrimonio sono arrivati in seguito alla morte del precedente marito spagnolo. Ora, di quattro figli e due mariti, le è rimasto solo un figlio.

(Unioneonline)

