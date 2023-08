Ora che è passato un po’ di tempo Nina Moric riesce a raccontare il dramma che ha vissuto, gli ultimi mesi sono stati un vero e proprio calvario. Le hanno asportato un seno e le protesi e il tutto a causa di un’infezione per la quale ha rischiato la vita.

Tutto, spiega al settimanale “Oggi”, è cominciato a maggio, quando è stata rilevata la presenza di un batterio: inizialmente simile a un nodulo, ha cominciato a espandersi. In un ospedale di Milano, spiega la modella, non hanno capito la gravità della situazione ma dopo un mese «il mio seno era viola, mi dava dolori atroci. Sono finita in codice rosso all’Humanitas».

E durante la degenza solo un amico è andato a trovarla, nemmeno il figlio Carlos Maria, avuto da Fabrizio Corona, si è fatto vedere.

«Mi hanno abbandonata tutti. Non sto distribuendo colpe. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non ho più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia. Ed è uno stacco definitivo. Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo».

Nina sembra aver superato il peggio anche se non nega che questa situazione lascerà pesanti strascichi soprattutto a livello emotivo.

