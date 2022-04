Macabra scoperta nel centro di Reggio Emilia.

Un passante ha infatti notato il corpo senza vita di uomo, nella galleria della Bnl che si affaccia su via Emilia Santo Stefano. Da una prima ricognizione, il cadavere presenta una ferita alla gola.

Dopo l’allarme, sono scattati le indagini dei carabinieri, che al momento non escludono alcuna ipotesi.

La vittima aveva in mano un coltello: potrebbe dunque trattarsi di un suicidio, ma l’arma potrebbe anche essere stata collocata nella mano dell’uomo dopo il decesso, come tentativo di depistaggio. In tal caso si tratterebbe di omicidio.

Per questo, saranno effettuati accertamenti ulteriori da parte degli inquirenti, al lavoro anche per appurare l’identità della vittima.

