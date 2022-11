C'è un sospettato per i tre omicidi di donne avvenuti a Roma giovedì mattina. In base a quanto si apprende, il cerchio si sta stringendo intorno ad un uomo la cui posizione è al vaglio degli inquirenti, che sono al lavoro senza sosta per mettere insieme i vari tasselli di quanto raccolto in via Durazzo e via Riboty, due luoghi del crimine separati da poche centinaia di metri.

Il killer ha lasciato delle tracce sia sui luoghi degli omicidi che sui cellulari e sulle piattaforme online e le chat di incontri. Altri elementi raccolti sono le dichiarazioni dei testimoni e le verifiche sulle numerose telecamere presenti in zona.

L’uomo ha massacrato Martha Castano Torres, colombiana di 65 anni, e due donne asiatiche: tutto nel giro di poche ore. Castano che, come ha detto la sorella, «aspettava un cliente», è stata uccisa durante un rapporto sessuale con un’arma da taglio simile ad uno stiletto, colpita più volte al torace e lasciata riversa sul letto in un lago di sangue.

Poi da via Durazzo il killer ha raggiunto via Riboty 28, un percorso di circa 850 metri, dove ha raggiunto una delle due donne cinesi nell'appartamento al primo piano: si è appartato per avere un rapporto sessuale durante il quale l'ha aggredita. Sentendo il trambusto la seconda donna presente in casa è intervenuta per bloccarlo ma lui l’ha accoltellata a morte. In quel frangente l’altra ragazza, nuda, ha tentato la fuga ma è stata raggiunta sul pianerottolo e uccisa.

Poi l'assassino si è dato alla fuga. Come? E come mai nessuno lo ha notato visto che era già mattina e la zona è molto frequentata? Forse si è nascosto nel palazzo o ha trovato una via di fuga alternativa?

