Gli aeroporti italiani nel mirino dei pirati informatici.

Si tratta del Mysterious team Bangladesh, gruppo di hacker che si è fatto notare in passato per attacchi compiuti soprattutto contro siti indiani ed israeliani.

Oggi è toccato agli scali di Valle d'Aosta, Calabria e Puglia e l’azione sarebbe stata intrapresa per dare solidarietà alla Palestina, nel pieno del conflitto tra Hamas e Israele.

Da quanto si apprende, gli attacchi sono di tipo Ddos (Distributed denial of service) ed hanno determinato rallentamenti nei siti. L'Agenzia per la cybersicurezza italiana ha subito allertato i soggetti potenzialmente interessati dall'offensiva: gli aeroporti e, pi ù in generale, gli erogatori di servizi essenziali.

Già dall'inizio della crisi Hamas-Israele è stato alzato il livello di attenzione della sicurezza cibernetica italiana.

(Unioneonline/l.f.)

