Una giovane donna è stata trovata morta in un parco a Reggio Emilia.

Sul posto sono giunti i carabinieri con il pm di turno e il medico legale, si indaga per omicidio.

La ragazza non è ancora stata identificata, ma alcuni elementi, in particolare quella che sembra essere una ferita d’arma da taglio, portano gli investigatori a propendere per l’omicidio.

Il delitto è avvenuto tra ieri sera e questa notte.

Il tragico ritrovamento è avvenuto stamani verso le 10 in un giardino pubblico in via Patti.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata