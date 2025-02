Nella Giornata del Ricordo il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ospite al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle massime cariche dello Stato, per celebrare una ricorrenza importante «che non deve essere solo un momento per esercitare retoricamente la memoria, ma un monito per pensare alla centralità della persona in ogni circostanza della vita quotidiana», fa sapere il primo cittadino dalla sua pagina social.

A Roma anche Egea Haffner cittadina onoraria algherese, protagonista della celebre foto "La bambina con la valigia" simbolo dell'esodo, immagine custodita nel museo di Fertilia. Presente pure l'equipaggio di Klizia, l'imbarcazione capitanata da Giulio Marongiu che, nell’ambito del progetto “Ritorno alla Terra dei Padri”, ha compiuto una navigazione di oltre 800 miglia attraverso le terre del Ferrarese, del Veneto, della Venezia Giulia e dell’Istria, da cui giunsero le principali comunità che costituirono Fertilia insieme ai sardi e agli algheresi.

Il sindaco con Egea Haffner e parte dell'equipaggio di Klizia (foto Fiori)

Contemporaneamente, a Fertilia, le massime autorità locali hanno preso parte alla cerimonia nella chiesa di San Marco e poi alla deposizione delle corone commemorative nei due monumenti simbolo dell’esodo giuliano-dalmata e delle foibe.

A fare le veci di Cacciotto c’era il vice sindaco Francesco Marinaro, in fascia tricolore, insieme al primo cittadino di Sassari Giuseppe Mascia, intervenuto alla cerimonia.

