Stava giocando con il metal detector al parco del Prato, nel centro di Arezzo, quando ha scoperto una granata che risale alla Seconda Guerra Mondiale.

A trovare l’ordigno è stato un bambino di dieci anni. La madre era con lui, quando il piccolo le ha riferito la scoperta ha chiamato la Polizia.

Gli agenti hanno circoscritto la zona, che era molto affollata, e l’hanno messa in sicurezza in attesa dell'arrivo degli artificieri, che hanno rimosso la granata per farla brillare altrove.

«Quando il metal detector mi ha segnalato la presenza di un oggetto, ho tolto un po’ di terra per capire di cosa si trattasse, poi sono andato a chiamare la mamma», ha raccontato il bambino.

