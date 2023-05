A Genova la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle dogane hanno sequestrato oltre 95mila giocattoli pericolosi.

Il blitz nello scalo marittimo e aeroportuale della città. Una parte – proveniente dalla Cina – era dentro un container e destinato a una società della provincia di Milano. Gli articoli restanti, arrivati dallo Sri Lanka, sono stati rinvenuti in un magazzino merci del Colombo.

A seguito degli accertamenti è emerso che i giocattoli – sprovvisti di documentazione tecnica, marcatura CE e informazioni su produttore e importatore – non rispettavano gli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell'Ue.

A seguito delle analisi chimiche fatte nei laboratori delle Dogane molti articoli sono risultati pericolosi, perché a rischio soffocamento per i bambini. In totale sono stati sequestrati 95.544 giocattoli. Accertate invece violazioni amministrative per 60 mila euro.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata