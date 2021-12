Una scossa abbastanza forte di terremoto è stata avvertita questa mattina nel Milanese.

E’ successo alle 11.34, fa sapere l’Ingv, che ha localizzato l’epicentro a Bonate di Sotto in provincia di Bergamo, nella zona a Ovest: la magnitudo è di 4,4, la profondità 26 chilometri.

La scossa è stata avvertita in tutta la provincia, sino a Milano: sui social diverse le segnalazioni di cittadini milanesi che si sono spaventati per un attimo. In diverse zone della città i palazzi hanno tremato e molta gente è scesa in strada.

Anche nel Lecchese si è sentita molto, a Lecco tutte le scuole superiori sono state evacuate.

Nella Bergamasca alcune scuole sono state evacuate. Anche in Brianza, a Vimercate, una scuola è stata evacuata: lì la scossa si è sentita molto forte, specchi traballanti, scaldabagni tremanti, lampadari che si muovevano. Di fronte a un supermercato c’è stato anche un lieve incidente stradale provocato proprio dal panico creato dal sisma.

Al momento nessuna segnalazione di danni e richieste di soccorso sono giunte alle sale operative dei Vigili del fuoco.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata