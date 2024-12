Si finge turista, prende un appartamento sulla piattaforma Airbnb e lo occupa. Ormai da 8 mesi, esattamente dal 31 marzo, giorno in cui si è presentata nella casa, come concordato con la proprietaria, dopo la registrazione sulla piattaforma.

Succede a Firenze, storia simile a quanto avvenuto a Padova. A denunciare il fatto la signora Maria, proprietaria di quell’appartamento che le consente di arrivare a fine mese. Autrice del raggiro è una donna fiorentina di 40 anni.

«Come succede ogni volta che arriva un nuovo ospite sono andata a conoscere di persona la ragazza che mi ha detto di essere una dottoressa, ricercatrice al San Raffaele di Milano e di essere a Firenze per qualche giorno prima di trasferirsi definitivamente a Milano. È apparsa subito molto gentile e mai avrei immaginato quanto accaduto in seguito», racconta Maria al Corriere.

Finiti i tre giorni prenotati sulla piattaforma, la donna lascia l’appartamento ma poi torna dicendo di avere bisogno di qualche giorno in più. I giorni passano, la richiesta di prolungare la permanenza si reitera e Maria si insospettisce, anche perché quei giorni in più concessi non vengono pagati.

Si arriva al 18 maggio: «Era previsto l’arrivo di ragazzi dall’Australia, ma lei non se n’è voluta andare e ha addirittura chiamato i carabinieri, dicendo che la stavo disturbando».

E dopo otto mesi è ancora lì: «Ci vive con il figlio ventenne, un cane e un gatto, come se fosse casa sua». Maria ha sporto denuncia per violazione di domicilio e insolvenza fraudolenta proprio a maggio, ma non è servito a nulla: forze dell’ordine e magistratura ancora non sono riusciti a farla tornare in possesso della sua abitazione.

