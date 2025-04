Un rogo violentissimo nel cuore della notte. Le fiamme hanno rapidamente avvolto 17 vetture che erano parcheggiate nel piazzale all'aperto di una concessionaria Tesla alla periferia di Roma. È accaduto poco dopo le 4 in via Serracapriola, in zona Torrenova, nel quadrante est della Capitale.

Quando sono arrivati i vigili del fuoco l'incendio era già molto esteso e una colonna di fumo si era sollevata sulla zona. Le fiamme sono state spente con non poche difficoltà e la polizia ha avviato indagini per chiarire le cause.

Elon Musk, non ha dubbi: «Terrorismo», scrive su X il tycoon rispondendo all'account 'DogeDesigner' che ha postato una foto del rogo e la scritta: «Non è un incendio in un negozio, è un attacco terroristico».

Il sospetto è che dietro l'episodio possa esserci la mano di qualcuno. I poliziotti della scientifica hanno effettuato a lungo i rilievi per isolare elementi utili a capire la dinamica dell'accaduto. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per stabilire se qualcuno si sia avvicinato la scorsa notte a quel parcheggio. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista compresa, quella di un'azione di matrice anarchica.

«Troppo odio ingiustificato - attacca il vicepremier Matteo Salvini su X - contro la casa automobilistica Tesla. La stagione dell'odio e delle guerre deve finire al più presto. La mia solidarietà a Elon Musk e a tutte le lavoratrici e i lavoratori minacciati e aggrediti».

Tesla è da tempo nel mirino dei militanti della A cerchiata, che hanno rivendicato un'azione avvenuta nella notte tra il 24 ed il 25 febbraio scorsi a Berlino, dove è stato appiccato fuoco a due gru dell'azienda pubblica Strabag, 'colpevole' di lavorare alla realizzazione di una stazione merci per trasportare auto Tesla.

«Nessuna azienda - si legge nel messaggio di rivendicazione diffuso allora degli anarchici - rappresenta il nuovo fascismo tecnocratico al pari di Tesla. Trump-Musk-Weidel (Alice Weidel è la leader del partito di destra Alternative fur Deutschland, ndr) sono l'alleanza dei/delle tecnofascisti/e che forniscono un nuovo volto al totalitarismo patriarcale e coloniale. Chiunque guidi una Tesla sostiene, per lo meno indirettamente, Starlink, l'AfD, la colonizzazione di Marte, la logistica militare nelle guerre, la videosorveglianza nelle strade, il greenwashing, la distruzione della natura e la propaganda fascista e patriarcale. Ecco perché bisogna farla finita con Tesla».

Il rogo a Roma potrebbe aver avuto più punti di innesco e per questo essersi propagato rapidamente. All'arrivo dei pompieri era già tutto distrutto e il fumo avvolgeva il piazzale. L'incendio ha interessato parzialmente anche la struttura in cui erano parcheggiate le vetture. Non si registrano feriti. L'area resterà comunque inagibile fino al termine delle verifiche tecniche. Paura nel quartiere, sono stati proprio i residenti a dare l’allarme, dopo aver visto le fiamme provenire dalla concessionaria di via Serracapriola.

