Tragedia a Favignana, isola delle Egadi, in Sicilia, dove un bimbo di due anni è morto dopo essere stato investito dall’auto guidata dal nonno.

Il 75enne era a casa del figlio per trascorrere tutti insieme la domenica. Al termine della giornata, è salito in macchina, ha innestato la retromarcia ma non si è accorto della presenza del nipotino, che era andato in cortile.

Subito soccorso, le ferite del piccolo si sono rivelate gravissime, ed è stato disposto il trasferimento a Trapani ma il bambino è morto poco dopo.

Tutta la comunità è sotto choc, la Procura ha deciso di non sottoporre il corpicino ad autopsia.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata