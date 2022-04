Esplosione in un deposito dismesso di fuochi d'artificio a Ispica, in provincia di Ragusa.

Il forte boato è stato avvertito in via dello Stadio, all’interno della fabbrica Moltisanti. Due i feriti, entrambi giovanissimi.

Si tratta di un ragazzo di 14 anni, trasportato in elicottero all'ospedale Cannizzaro di Catania con un trauma da scoppio ad un braccio ed in altre parti del corpo. Le sue condizioni sono gravi ed è in prognosi riservata. Il secondo, un ragazzo di 15 anni, è stato trasportato, sempre in elicottero, al Policlinico di Catania. Presenta ferite da schegge ma non è in pericolo di vita.

Da una prima ricostruzione, i due giovani stavano giocando all’interno della struttura, hanno accumulato residui di polvere pirica e poi hanno appiccato il fuoco. Poi il “botto”, che li ha coinvolti.

Nella zona già nel 2013 si era verificato un episodio simile con un'altra esplosione di materiale pirotecnico.

