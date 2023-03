Una tremenda esplosione si è registrata questa sera nel quartiere Tamburi di Taranto. L’incidente è avvenuto in via Grazia Deledda durante l’accensione di un falò per la festa di San Giuseppe.

Il primo bilancio parla di numerosi feriti portati in ospedale, uno dei quali sarebbe un neonato in gravi condizioni.

Il fuoco era stato acceso con l'utilizzo di benzina e forse dentro la catasta c'era una bombola del gas.

La forte deflagrazione ha causato danni alle auto e frantumato i vetri di uno stabile. Sul posto la Polizia, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

