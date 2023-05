Una condanna all’ergastolo ridotta a 24 anni, oltre che per le attenuanti generiche, anche per il «quadro di estrema, desolante solitudine che pare averne accompagnato, se non l'intera esistenza, quando meno la fase adulta».

È quanto si legge nelle motivazioni della prima sezione della Corte d'assise d'appello di Torino riguardo all’ultima sentenza emessa nei confronti di Gabriel Falloni, il 37enne di Sorso giudicato colpevole dell’omicidio di Elena Raluca Serban, escort 32enne di origine romena, che lo scorso febbraio si è visto “scontare” il massimo della pena inflittogli nel processo di primo grado.

L'uomo, difeso dagli avvocati Marco Palmieri e Davide Meloni, è reo confesso del delitto, commesso il 17 aprile 2021.

(Unioneonline/l.f.)

