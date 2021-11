Tra le province italiane più “green”, Cagliari si piazza al sedicesimo posto. Nella speciale classifica redatta da Legambiente, con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, per la 28esima edizione del rapporto “Ecosistema urbano”, il podio viene assegnato alla provincia di Trento, seguita da Reggio Emilia e Mantova. Fanalino di coda sono Palermo e Catania.

Lo studio fotografa le performance green di 105 capoluoghi di provincia nel 2020, quando il Covid era molto presente e il lockdown aveva "congelato" gli spostamenti.



La classifica generale, stilata sulla base di 18 indicatori, conferma Trento al vertice, seconda Reggio Emilia (salita dalla quinta posizione e sempre in testa nelle piste ciclabili), terza Mantova. Nella top ten monopolizzata da città medie e piccole del Nord la sola eccezione è Cosenza che era quinta nel 2018, ottava l'anno scorso, e stavolta è quarta grazie soprattutto al basso numero di incidenti e alle acque depurate, alle isole pedonali, alla diffusione del solare termico e fotovoltaico su edifici pubblici alla "ciclabilità".

Chiudono la top ten Treviso e Ferrara.

Per quanto riguarda il nord, Milano è l'unica ad aver conseguito miglioramenti in tutti e quattro gli ambiti: mobilità, aria, rifiuti e auto. In particolare è l'unica, tra le grandi città in cui è diminuito il numero di auto circolanti ogni 100 abitanti.

