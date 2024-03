Non ce l'ha fatta ed è morto dopo 10 giorni di cure e interventi in ospedale il giovane spettatore che il 16 marzo assisteva al Rally internazionale del Ciocco, nella provincia di Lucca, e venne colpito dalla ruota di una vettura in gara.

Alessandro Valletta, 22 anni, restò ferito in maniera fortuita e gravissima mentre stava seguendo la gara a distanza di sicurezza e su un rilievo di oltre quattro metri di altezza sulla prova cronometrata di Renaio da dove assisteva ai passaggi dei concorrenti.

Subito soccorso da un'ambulanza di quelle già presenti sul percorso, fu portato a Pisa con l'elicottero del 118 in codice di urgenza rosso con gravi traumi al volto e al torace. All'ospedale di Pisa i medici hanno fatto di tutto per salvarlo sottoponendolo anche a un delicato intervento chirurgico ma il 22enne non si è mai ripreso.

Sull'incidente il sostituto procuratore della Repubblica di Lucca Paola Rizzo aveva già aperto un fascicolo nei giorni scorsi facendo sequestrare l'auto da cui si è staccato lo pneumatico che ha colpito il giovane. La ruota si era staccata da un'auto piccola, una Peugeot 208, che in un tornante in discesa era finita a lato della strada. Un incidente di gara banale e a bassa velocità: ma una ruota anteriore è schizzata via dalla vettura e lo ha raggiunto in pieno.

