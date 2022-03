Omicidio questa mattina a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Anna Borsa, 30 anni, sarebbe stata uccisa a colpi di pistola all’interno di un negozio in via Tevere.

Sul caso sono scattate le indagini da parte dei carabinieri e i sospetti si concentrano sull’ex fidanzato della vittima che viene ricercato anche con l’uso di un elicottero che sorvola la zona a bassa quota.

Anche l’attuale compagno della donna sarebbe rimasto ferito.

