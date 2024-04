Ubriaca, ha aggredito il parroco e spinto a terra una passante che cercava di difendere il sacerdote.

Ma non è finita: portata in ospedale e poi dimessa, si è messa a danneggiare alcune auto e così è stata arrestata dai carabinieri di Volta Mantovana per resistenza a pubblico ufficiale.

Protagonista – in negativo - dell'episodio una trentacinquenne residente nell'Alto Mantovano, tra l’altro già condannata per comportamenti simili.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la 35enne, due giorni fa, a Volta Mantovana, dove è in corso la manifestazione “Mostra nazionale dei vini Passiti”, in preda ai fumi dell’alcol ha aggredito un sacerdote, prendendosela poi con un’altra donna.

Viste le sue condizioni di alterazione alcolica, la 35enne è stata così accompagnata all'ospedale di Castiglione delle Stiviere. Ma presto è tornata nel centro storico di Volta Mantovana dove ha iniziato a procurare danni alle macchine posteggiate, fino a che per fermarla sono intervenuti i carabinieri. A quel punto la donna si è scagliata anche contro i militari, che alla fine hanno fatto scattare l’arresto, convalidato poi dal giudice nel corso dell’udienza per direttissima.

