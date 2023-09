A Milano un altro pedone è rimasto ucciso in seguito a un incidente con un mezzo pesante in transito per le strade cittadine.

Dopo il tragico investimento costato la vita a una giovane ciclista e gli altri drammatici episodi delle scorse settimane, l’ultima vittima è una donna di 75 anni, travolta questa mattina in via Tagliamento da un camion dell’Amsa, l’azienda che si occupa della raccolta rifiuti nel capolugo lombardo.

L’anziana è stata portata d’urgenza all’ospedale San Raffaele in condizioni ormai disperate e i medici non sono purtroppo riusciti a salvarle la vita.

Sull’accaduto indaga la Polizia locale.

(Unioneonline/l.f.)

