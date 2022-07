È tornata a casa ed è in buone condizioni di salute la donna che nei giorni scorsi è stata punta da una Caravella Portoghese, una colonia di polpi molto velenosi simili a una medusa, mentre faceva il bagno ad Acitrezza, nel Catanese.

All’ospedale San Marco di Catania le erano state riscontrate ustioni alle gambe e avendo la 68enne dei problemi cardiaci e un’aritmia, è stata ricoverata in via precauzionale per due notti in Cardiologia al Cannizzaro, vista la tossicità del “veleno” rilasciato dalla Caravella.

Fonti ospedaliere hanno precisato in queste ore che la donna non è mai stata portata in Rianimazione.

