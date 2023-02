È morto all’ospedale di Bolzano il ragazzo tedesco di 12 anni precipitato domenica mattina dal balcone di un albergo a San Giovanni in Valle Aurina.

Il giovane si trovava in Alto Adige con la scuola per la settimana bianca. È caduto dal secondo piano della struttura, probabilmente nel tentativo di fare uno scherzo ai compagni. Pare che volesse scavalcare il balcone per entrare in quello della stanza vicina.

Violentissimo l'impatto sul cemento. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, il 12enne stato trasportato a Bolzano e ricoverato d’urgenza, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Era originario di Dorstadt, sotto choc i suoi compagni di classe, assistiti dagli psicologi della Croce bianca. Sul posto, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, anche i carabinieri.

