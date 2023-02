Gravissimo incidente durante una gita scolastica in Alto Adige.

Un bambino tedesco di 12 anni è precipitato dal balcone di un albergo a San Giovanni in valle Aurina.

Il ragazzino era in gita con la sua classe per la settimana bianca. Ieri, per motivi ancora da chiarire, è caduto dal balcone della sua camera, al secondo piano nella struttura ricettiva in cui alloggiavano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Croce bianca e l’elisoccorso Pelikan 2, che ha trasportato il bimbo nell’ospedale di Bolzano, dove è ricoverato in condizioni gravissime.

Sono scattate le indagini per fare chiarezza sull’accaduto.

