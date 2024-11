Dimessa, ricoverata e poi trasferita d'urgenza all'ospedale di Massa Carrara dove poi è morta. Vittima una bimba di un anno e mezzo sulla cui morte, come riporta oggi La Nazione, indaga la Procura di Massa Carrara.

La bambina è morta in ospedale a Massa dove era stata trasferita dal policlinico Le Scotte di Siena. Nell'ospedale senese la piccola sarebbe stata portata due volte dai genitori: dopo un primo accesso perché si sentiva male, poi dimessa dopo alcuni accertamenti. Poche ore dopo il ritorno a casa si sarebbe reso necessario portare di nuovo la bambina alle Scotte dove è rimasta ricoverata per alcuni giorni venendo poi trasferita d'urgenza all'ospedale di Massa dove è morta.

I genitori della bambina vogliono ora sapere cosa sia accaduto e per questo si sono rivolti all'avvocato Vincenzo Bonomei. Il legale a La Nazione si è limitato a dire «che i genitori sono disperati e piegati dal dolore per una perdita così grave, ma c'è da parte loro la ferma volontà di capire perché è morta la figlia. Di cercare la verità. In questa fase delicata non posso proprio aggiungere altro».

Per chiarire le cause sarà necessaria l'autopsia che dovrebbe svolgersi lunedì, una volta consentito anche alla famiglia di nominare un proprio consulente che assista agli accertamenti medico legali. Intanto sarebbero state acquisite le cartelle cliniche relative al caso: gli accertamenti sono stati affidati dalla procura ai carabinieri.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata