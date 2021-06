Dolore, sgomento e rabbia dopo la tragedia avvenuta ad Ardea, in provincia di Roma, dove un uomo di 34 anni ha sparato in mezzo alla strada, uccidendo un anziano e due fratellini – David e Daniel Fusinato, di 5 e 10 anni – che giocavano, per poi barricarsi in casa e suicidarsi al momento del blitz delle forze dell’ordine.

Distrutti i familiari dei due bimbi, a cominciare dal padre, Domenica Fusinato, che subito dopo gli spari è accorso in strada e, mentre i soccorritori cercavano di salvare la vita dei piccoli, ha gridato: "A me per un po' di droga mi tengono ai domiciliari e questo con la pistola nessuno lo controllava, e guardate cosa ha fatto".

Secondo alcuni testimoni al momento degli spari che hanno raggiunto i fratelli Fusinato all’interno del comprensorio di Colle Romito, stavano giocando in strada anche altri bambini.

