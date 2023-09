Ultimo giorno di apertura oggi (fino alle 16) per la camera ardente di Giorgio Napolitano, il Presidente emerito della repubblica morto tre giorni fa a Roma. Il funerale di Stato, laico, verrà celebrato domani nell’Aula di Montecitorio alle 11.30.

Cittadini comuni e big della politica sono andati a rendergli omaggio, un via vai continuo di persone. E a sorpresa è arrivato anche Papa Francesco, la prima volta di un pontefice al Senato.

Prima di lui, avevano fatto il loro ingresso la premier Giorgia Meloni e gli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi e Mario Monti. Ma l'elenco dei visitatori che hanno sfilato davanti al feretro di Napolitano e al cuscino con l'onorificenza della Gran croce, esprimendo il proprio cordoglio ai familiari, è lunghissimo.

Il drappello più nutrito è stato quello del Pd, guidato dalla segretaria Elly Schlein e dai capigruppo Chiara Braga e Francesco Boccia. Ma anche l'ex ministro Anna Finocchiaro e gli ex segretari del partito Piero Fassino, Walter Veltroni, Nicola Zingaretti ed Enrico Letta. Oltre all'esponente socialista ed ex presidente della Consulta Giuliano Amato.

Hanno portato il loro saluto a "Re Giorgio” anche Francesco Rutelli con la moglie Barbara Palombelli, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Commissario europeo Paolo Gentiloni, il senatore eletto con i Dem, ma esponente storico della Dc, Pier Ferdinando Casini e l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Berlusconi Gianni Letta, parlamentari come Claudia Mancina, Roberto Speranza, Giuseppe Provenzano, Arturo Scotto.

Il feretro di Napolitano era arrivato a Palazzo Madama verso le 9 direttamente dalla clinica Salvator Mundi, dove è morto venerdì sera, scortato dai corazzieri in motocicletta. Ad accoglierlo i vertici del Senato: il presidente Ignazio La Russa, il segretario generale Elisabetta Serafin e il vicesegretario generale Federico Toniato. Accanto alla moglie, Clio Maria Bittoni, 89 anni, accompagnata in sedia a rotelle dentro la camera ardente, ai figli Giovanni e Giulio e ai nipoti, sono stati quasi tutto il tempo i consiglieri per la Comunicazione Giovanni Matteoli (con Napolitano da 47 anni) e Maurizio Caprara. A Palazzo Madama anche lo storico portavoce Pasquale Cascella.

E moltissimi i cittadini.

