A settembre si tornerà a scuola ancora con la mascherina e sempre rispettando il distanziamento. E, poiché lo scenario epidemiologico resta incerto e non prevedibile, devono essere identificate già da ora le misure di massima da applicare negli istituti, a seconda che si trovino in fascia bianca, gialla, arancione o rossa.

Lo ha reso noto il Comitato tecnico scientifico, rispondendo a una serie di domande che gli sono state poste dal ministero dell'Istruzione in vista della programmazione per l’anno scolastico 2021-2022.

Secondo il Cts, molto probabilmente la campagna di vaccinazioni contro il Covid-19 porterà a una riduzione della diffusione del coronavirus e con l'immunizzazione del personale scolastico (attualmente pari al 73% del totale) si assisterà a una ulteriore riduzione dei casi registrati negli istituti scolastici.

Al momento però, sostengono gli esperti, non è possibile fare una previsione su quanti minori saranno stati vaccinati a settembre, alla ripresa delle lezioni.

Nel parere, infine, il Comitato considera "non plausibile" l'uso del green pass in ambito scolastico: sia per questioni di privacy sia perché attualmente non esiste un obbligo vaccinale previsto dalla legge.

(Unioneonline/F)

