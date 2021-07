Sardegna e in Sicilia sono le regioni italiane dove si registra la maggiore crescita della percentuale di occupazione dei posti di terapia intensiva da parte di pazienti CovidL: la media nazionale è del 2%, nelle due isole maggiori si arriva invece al 5%.

Lo si rileva l’ultimo monitoraggio di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) sulla situazione degli ospedali.

Sono invece Calabria, Campania e Sicilia (rispettivamente con il 6%, il 5% e il 7%) le regioni che hanno una percentuale maggiore di posti letto in reparto occupati da pazienti Covid, a fronte di una media nazionale del 3%.

Il report settimanale Agenas evidenzia inoltre come come le strutture ospedaliere del Sud Italia siano quelle che vedono in questi giorni crescere più velocemente le percentuali di occupazione.

