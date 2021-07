Balzo all’insù del tasso di positività al Covid-19 in Italia.

Sono infatti 3.117 i nuovi casi rilevati a livello nazionale (ieri erano stati 4.743) su 88.247 nuovi test eseguiti, con un rapporto positivi-tamponi che passa dal 2,7% al 3,5% (il più alto da maggio).

Nel bollettino diffuso dal ministero della Salute si registrano anche 22 nuovi decessi (ieri erano stati 7), che portano il totale delle vittime in Italia da inizio pandemia a 127.971.

Per quanto riguarda gli ospedali, sono 182 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia, 4 in più rispetto a ieri.

I ricoveri nei reparti ordinari salgono invece a 1.512 (+120 rispetto al precendente aggiornamento).

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata