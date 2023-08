Tra pochi giorni cadrà l’ultima restrizione legata all’emergenza coronavirus, quella sull’isolamento, che potrebbe arrivare all’esame del Consiglio dei ministri già lunedì. Eppure, dicono i dati, il virus non è scomparso. Anzi, in molti Stati sta “rialzando la testa”, per questo in Italia dall’autunno ripartirà la campagna vaccinale. Non ci sarà obbligo di immunizzazione ma il vaccino sarà disponibile per tutti, fortemente consigliato agli anziani e ai soggetti fragili.

Saranno utilizzati i vaccini aggiornati, autorizzati contro la variante attualmente più diffusa, la Xbb.

GLI ULTIMI DATI - Dopo 4 mesi di discesa continua, secondo l'ultimo bollettino dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di casi mensili di Covid-19 nel mondo torna a crescere e supera nuovamente il milione. La risalita è effetto dell'aumento dei contagi in Corea del Sud. Ancora in discesa, invece, i decessi, che ammontano a 3.100 su base mensile.

In Europa, al contrario, i contagi continuano a scendere: sono stati circa 60mila nell'ultimo mese con un calo del 66% rispetto al mese precedente. Per quanto riguarda l'Italia, sulla base dell'ultimo bollettino settimanale del ministero della Salute, i nuovi casi Covid risultano in crescita e si registra anche un aumento dei decessi, mentre l'indice di trasmissibilità Rt torna sopra la soglia epidemica di 1. I contagi nella settimana 28 luglio-3 agosto sono stati 5.732, contro i 4.129 dei sette giorni precedenti, e l'incidenza è salita da 7 a 10 casi per centomila abitanti. Cresciuti anche i decessi, passati da 25 a 41. Diminuiti invece i tamponi: 138.232 da 142.987 e il tasso di positività sale a 4,1 da 2,9. La situazione negli ospedali non presenta però criticità ed il numero dei ricoveri resta sotto la soglia di allerta.

NUOVA VARIANTE – La nuova variante è stata chiamata EG.5 ed è diffusa soprattutto in Estremo oriente e Oceania.

