Accusato di concorso in un omicidio, un assessore di Palagonia, nel Catanese, è stato arrestato dai carabinieri. Il caso riguarda la morte di Francesco Calcagno, ucciso nel 2017, delitto commesso – secondo la Dda – “per agevolare un gruppo mafioso legato alla Stidda, e avrebbe collegamenti con l’uccisione, il 5 agosto 2016, del consigliere comunale Marco Leonardi”.

Il presunto autore materiale dell’omicidio Calcagno, avvenuto a colpi di pistola, era già finito in manette. Si tratta del 54enne Luigi Cassaro. Sempre lui, l’anno prima, aveva ucciso Leonardi, consigliere comunale eletto in una lista civica, poi era andato in caserma per confessare dichiarando di aver agito per legittima difesa, dato che anche la vittima era armata.

