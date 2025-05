Primo giorno, niente di fatto. Si ricomincia oggi: i cardinali elettori si sono ritrovati alle 8 nel Palazzo Apostolico, per celebrare messa e lodi nella Cappella Paolina. A seguire ritiro in Sistina per recitare l'Ora media e procedere poi alle prime due votazioni. Due sono le fumate previste: una intorno a mezzogiorno, una alle 19, ossia al termine di entrambe le votazioni del mattino e del pomeriggio. A meno che il nuovo Papa non venga eletto alla prima delle due votazioni previste di mattina e di pomeriggio: in quel caso la fumata sarà anticipata attorno alle 10.30 se si raggiungerà l'intesa in mattinata o intorno alle 17.30 se sarà necessaria anche la prima votazione nel pomeriggio.

Ieri fumata nera dopo il primo confronto tra i 133 cardinali arrivati da settanta Paesi diversi nel conclave più globalizzato della storia per scegliere la nuova guida della Chiesa cattolica. Europei, asiatici, africani, americani, e persino dalla lontana Oceania, i porporati hanno sfilato nella più solenne delle processioni, poi prima collettivamente e dopo, uno ad uno, hanno giurato sul Vangelo non solo di essere fedeli, per chi verrà eletto, al ruolo di Pontefice, ma anche l'assoluta segretezza rispetto a tutto ciò che avviene tra quelle mura. Ognuno porta le proprie storie e anche il proprio idioma che traspare nell'accento col quale leggono la formula latina del giuramento.

Alle 17.45 l’Extra Omnes, fuori tutti, pronunciato dal Maestro delle Cerimonie, monsignor Diego Ravelli, e già in ritardo rispetto al programma. Le porte della Cappella Sistina si chiudono, lasciando tutto il mondo nell’attesa e nella più totale ignoranza degli eventi, una sensazione completamente inedita nel mondo dei social e, nelle situazioni più segrete, delle fonti e le soffiate. In Piazza San Pietro 45mila persone aspettano il primo esito, previsto per le 19: dovranno stare col naso all’insù per altre due ore. Rispetto al conclave del 2013, iniziato alla stessa ora di quest'anno, la fumata ritarda di un'ora e venti (nel 2013 era arrivata alle 19.41).

A pesare stavolta potrebbe essere stata la lunghezza della meditazione del cardinale Raniero Cantalamessa, 45 minuti, e poi il fatto che i cardinali, oltre ad essere diciotto in più, rispetto all'ultimo conclave, nella maggior parte sono neofiti e diversi di loro non parlano italiano. Quindi le operazioni di voto hanno preso decisamente più tempo. Sono ben 108 i cardinali che vivono il loro primo Conclave, per qualcuno di loro è la prima volta anche nella Sistina.

Come atteso dunque, anche se a un certo punto il dubbio che la fumata sarebbe stata bianca ha iniziato a serpeggiare, solo un primo test per contarsi e per verificare quali sono i pesi di ingresso per i favoriti. Le indiscrezioni continuano ad evidenziare in pole position Pietro Parolin, ma crescono Francis Prevost, Jean-Marc Aveline; restano saldi in cima al toto-Papa anche Pierbattista Pizzaballa e Matteo Zuppi. E poi ci sono gli outsider dei quali si parla poco ma che hanno una grande stima all'interno del collegio dei cardinali, come l'ex capo dei salesiani Angel Fernandez Artime.

Per Parolin ieri gli «auguri doppi» del cardinal Re, nello scambio della pace durante la messa della mattina, captati dal microfono dell'altare. Una sorta di benedizione ma in corsa sono in 133 e per uscire Papa occorrerà avere il consenso di almeno 89 confratelli, un quorum mai così alto nella storia dei conclavi. Che però dovrebbe essere raggiunto tra oggi e domani, come vorrebbe la tradizione degli ultimi cinque conclavi.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata