Nascondeva nel congelatore del suo locale 70 dosi di cocaina, destinate alla vendita al dettaglio.

Un pizzaiolo di 47 anni è stato arrestato nel Palermitano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di arma clandestina.

Nel corso della perquisizione in pizzeria è stata scoperta, nascosta in un'intercapedine, una pistola a tamburo calibro 38 con matricola abrasa con un caricatore e 8 proiettili, perfettamente funzionante. Nelle disponibilità dell’uomo anche 1.600 euro in contanti.

L'arresto del pizzaiolo è stato convalidato dal gip di Palermo che ha disposto la custodia cautelare del commerciante nel carcere Lorusso di "Pagliarelli".

(Unioneonline/v.l.)

