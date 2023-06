Choc a Pomigliano d’Arco, nel Napoletano, dove un clochard è morto dopo una violenta aggressione.

A ucciderlo sarebbero state due persone, ancora non identificate. Immediate le indagini dei Carabinieri che – dopo il ritrovamento del cadavere di ieri mattina – hanno portato a ricostruire quanto sarebbe avvenuto. L’uomo sarebbe stato assalito durante la notte, mentre dormiva in via Principe di Piemonte.

La scena dell’omicidio è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza che sorvegliano l’area. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. I militari della compagnia di Castello Di Cisterna indagano per risalire ai responsabili e i sospetti non escludono che l’omicidio porti la firma di una babygang della zona.

