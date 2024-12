I leoni che non obbediscono agli ordini, l’addestratore che lancia contro di essi una pedana e delle sedie e li frusta. Gli animali agitati che colpiscono le sbarre della gabbia e terrorizzano gli spettatori i quali, in preda al panico, si danno alla fuga.

Attimi di paura durante lo spettacolo del circo Orfei a Licola (Napoli). Dovuti, ha spiegato successivamente il circo, a due maschi che si stavano azzuffando per una femmina.

Nel video amatoriale registrato si vede l’addestratore prendere una pedana presente sul palco e lanciarla contro un leone, per poi iniziare a frustare gli animali che corrono come impazziti da una parte all’altra della gabbia, colpendo anche le sbarre che iniziano a vacillare.

Ma paura a parte, non si registrano feriti e tutto è tornato sotto controllo, ha destato polemiche la violenza dell’addestratore, contro cui si sono scagliati diversi utenti social.

Il deputato M5s Alessandro Caramiello parla di un «grave episodio». «Immagini disturbanti, chiara violazione della dignità e del rispetto che merita ogni essere vivente». Un episodio che dimostra come «prigionia e addestramento» generino «sofferenza e stress negli animali». E che «costringerli ad esibirsi in spettacoli del genere è una pratica anacronistica, crudele e priva di ogni giustificazione etica».

Il circo ha successivamente diffuso un video in cui l’addestratore respinge le accuse e, mostrandosi tra i leoni, spiega il motivo del suo comportamento: «I due maschi erano in calore e per gelosia di una femmina si sono azzuffati, ho fatto il possibile per non farli picchiare tra di loro e per difendere soprattutto la loro salute. Ora stanno benissimo e queste sono cose che succedono, anche in natura».

