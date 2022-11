Chiuso il secondo filone di indagine a carico di Alberto Genovese.

L’ex imprenditore del web, condannato lo scorso settembre a 8 anni e 4 mesi per due casi di violenza sessuale ai danni di due modelle stordite con mix di droghe, è stato coinvolto in altri casi di presunte violenze sessuali, con lo stesso schema e sempre con uso di droghe, ai danni di altre due giovani.

È quanto emerge dal nuovo atto di chiusura delle indagini della Procura di Milano, condotte dalla Squadra mobile e coordinate dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro.

Al fondatore di start up digitali viene contestata un'altra serie di abusi su una modella 22enne con cui aveva anche avuto una relazione. Lei e un'amica erano andate in tv a denunciarlo, dopo l'arresto dell'imprenditore nel novembre 2020, e i pm Stagnaro e Paolo Filippini avevano chiesto un nuovo arresto pure per questi episodi, negato però dal gip. Uno degli episodi ai danni della 22enne sarebbe avvenuto sempre a Terrazza Sentimento pochi giorni prima della festa in cui l'ex imprenditore abusò della 18enne prima vittima accertata.

Inoltre, a Genovese, ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi, e alla sua fidanzata – già condannata anche lei nell'altro processo – viene attribuita dagli inquirenti una tentata violenza, del febbraio 2020, nei confronti di una 28enne, sempre nell'attico di lusso con vista sul Duomo.

La chiusura indagini, poi, riguarda anche Daniele Leali, il cosiddetto “braccio destro” di Genovese, accusato di aver rifornito di droga, tra cui cocaina e ketamina, l'amico per i suoi festini. Poi, foto e video trovati in pc e dispositivi elettronici dell'ex fondatore di start up con immagini di ragazze minorenni, che gli costano anche l'accusa di pedopornografia. Infine, quella di intralcio alla giustizia (contestata anche a Leali) per il tentativo di offrire, prima dell'arresto, poche migliaia di euro alla 18enne in cambio di una sua ritrattazione su quelle 20 ore di abusi della notte dell'ottobre 2020.

