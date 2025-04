Non liti per motivi di vicinato, ma un’ossessione nei confronti della ragazza.

Questo sarebbe il movente del duplice omicidio avvenuto ieri a Volvera, Torino, dove Andrea Longo, camionista di 34 anni, ha ucciso Chiara Spatola e il suo compagno Simone Sorrentino, operai rispettivamente di 28 e 23 anni. Negli atti d’indagine si procede dunque anche per femminicidio.

Longo aspettava Chiara davanti casa quasi tutte le sere e le aveva più volte intimato di lasciare il fidanzato. Era andato a vivere nell’edificio dopo la coppia e col passare del tempo aveva iniziato ad avere atteggiamenti persecutori nei confronti della donna.

Forse è anche questo il motivo per cui la coppia aveva deciso di cambiare casa e città (stavano ristrutturando un’abitazione a Rivalta Torinese), ma non ha fatto in tempo. Ieri sera il tragico epilogo di una storia che si trascinava da tempo.

Longo poche ore prima aveva chiamato un’ambulanza dicendo di non sentirsi bene, ma i medici dopo averlo visitato hanno ritenuto che per lui non fossero necessarie cure in ospedale. Così è rimasto a casa fino a tarda sera, quando ha suonato al campanello dell’appartamento della coppia. Un breve litigio, poi li ha colpiti con un grosso coltello. Chiara e Simone hanno cercato di fuggire, ma il 34enne li ha raggiunti e ha continuato ad infierire su di loro, fino a ucciderli. Poi si è tolto la vita, squarciandosi la gola con lo stesso coltello.

