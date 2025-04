Ha suonato il campanello dei vicini di casa, una giovane coppia, e, quando questi gli hanno aperto la porta, ha iniziato a inveire contro di loro. Infine, al culmine di una drammatica escalation, li ha colpiti ripetutamente con un coltello, per poi togliersi la vita con la stessa arma squarciandosi la gola.

Duplice omicidio e suicidio ieri sera a Volvera, comune a 25 chilometri da Torino.

Le vittime sono Chiara Spatola, operaia di 28 anni, e Simone Sorrentino, magazziniere di 23, uccisi a coltellate da Andrea Longo, un camionista di 34 anni pregiudicato.

La coppia avrebbe cercato di fuggire, ma il 34enne con il grosso coltello in mano l'ha raggiunta nel cortile della casa, colpendola mortalmente. Nello stesso cortile sono stati trovati i corpi dai soccorritori. Ma ogni tentativo di salvare la vita ai tre è stato vano.

I carabinieri hanno acquisito le testimonianze di vicini e conoscenti, il dramma si è consumato al termine di una violenta lite per motivi di vicinato il cui motivo non è ancora stato chiarito.

Chiara e Simone stavano per trasferirsi in un’altra casa e in un’altra città, forse anche per via dei continui screzi con l’omicida, che a quanto si apprende andavano avanti da tempo.

(Unioneonline/L)

