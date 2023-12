Ha respinto l’accusa di violenza sessuale ma ha ammesso di aver avuto un rapporto sessuale «consenziente» con la ragazza. Si sono svolti stamattina – davanti ai pm di Milano – gli interrogatori di Tommaso Gilardoni, l’amico dj di Leonardo Apache La Russa, anche lui indagato in seguito alla denuncia di un'ex compagna di scuola 22enne del figlio del presidente del Senato.

È quanto si è appreso da fonti difensive. L'interrogatorio, iniziato poco prima delle 10, è ancora in corso in Procura. Il giovane, sempre stando a fonti difensive, sta rispondendo alle domande e ricostruendo i fatti. La Russa junior, invece, non sarà sentito oggi ma nei prossimi giorni (comunque entro dicembre), perché non è in Italia in questo periodo. Gli interrogatori – uno dei passaggi finali dell’inchiesta – saranno anche l'occasione per chiedere ai due giovani il consenso per comparare il loro profilo genetico con l'unica traccia di Dna, compatibile con un profilo maschile, individuata sui reperti sequestrati.

Nelle scorse settimane si era chiusa, invece, una seconda tornata di audizioni di testimoni. Utili in questa fase anche l’analisi di chat, messaggi e immagini prese dai due smartphone di La Russa junior, con i quali sono stati ricostruiti alcuni momenti di quella notte, tra il 18 e il 19 maggio in cui la giovane – stando a quanto raccontato – avrebbe prima bevuto un drink offerto dall’ex compagno del liceo per poi ritrovarsi in uno stato confusionale, risvegliandosi poi nuda nel letto di lui, senza alcun ricordo di quanto successo.

Come teste, tra gli altri, era stato sentito Tommaso Inzaghi, figlio dell'allenatore dell'Inter Simone e della showgirl Alessia Marcuzzi. Inzaghi junior, amico del terzogenito di Ignazio La Russa, era presente,infatti, alla serata nella discoteca Apophis, dove Leonardo e la ragazza si erano rivisti dopo tanto tempo e dove Gilardoni aveva anche suonato come dj. Il figlio del presidente del Senato ha sempre parlato di rapporto consenziente. Tesi smontata dalle parole della ragazza, che invece – alla sua richiesta di spiegazioni – si sarebbe sentita dire che erano andati nell’appartamento dopo la discoteca e che «sotto sostanze stupefacenti avevano avuto un rapporto», e che lo stesso era accaduto con un amico, individuato dai pm in Gilardoni.

