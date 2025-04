Carlo e Camilla sono andati a trovare Papa Francesco. Una decisione a sorpresa dopo che, considerate le condizioni di salute del Pontefice, i reali inglesi avevano annullato tutta la parte vaticana della visita in Italia. Ma ieri pomeriggio hanno deciso di rendere comunque una visita privata al Papa ancora in convalescenza.

«Re Carlo e Camilla sono stati felicissimi» per quest'incontro, fa sapere Buckingham Palace. «Le Loro Maestà sono state liete che il Papa stesse abbastanza bene da accoglierli e che abbia potuto esprimere personalmente i suoi migliori auguri», riferisce il portavoce dei reali.

«Nel corso del colloquio, il Papa ha avuto modo di rivolgere un augurio alle Loro Maestà in occasione dell'anniversario del loro matrimonio e ha ricambiato a Sua Maestà l'augurio di un pronto recupero della sua salute», aggiunge la sala stampa vaticana.

Nello scatto dell’incontro diffuso questa mattina dalla sala stampa vaticana, il Pontefice appare sorridente e senza ossigeno. Il re ha un pacchetto rosso in mano, probabilmente un dono del o per il Papa, mentre la regina stringe la mano al Pontefice seduto in poltrona.

I movimenti all'interno del Vaticano si erano visti intorno alle 16.30. I Reali hanno varcato la Porta del Perugino, quella più vicina a Casa Santa Marta, l'albergo dove risiede Papa Francesco. Dopo essere entrati nella Città del Vaticano, hanno fatto ingresso nell'albergo da una porta laterale, probabilmente per mantenere l'incontro il più riservato possibile. Ma all'interno tutto era stato preparato da ore, compresi i doni per i reali.

In un'atmosfera molto privata di fatto si è svolto l'incontro tra due persone che negli ultimi tempi hanno attraversato seri problemi di salute e che per questo si sono fatti gli auguri reciproci. Papa Francesco ha poi voluto fare gli auguri alla coppia reale anche per i vent'anni di matrimonio.

Nessun confronto di carattere più politico, invece, che potrà esserci in un altro momento.

Ad accogliere la coppia a Santa Marta, secondo quanto si apprende, è stato il reggente della Casa pontificia, monsignor Leonardo Sapienza.

Un incontro cordiale, non lungo, alla fine del quale i reali hanno lasciato il Vaticano uscendo dalla stessa porta del Perugino.

Carlo III oltre che monarca del Regno Unito è anche capo della Chiesa anglicana. Nel 2019 era stato in Vaticano per la canonizzazione del cardinale John Henry Newman, primo britannico da oltre quarant'anni a essere proclamato santo. Era il 13 ottobre 2019 e al termine della cerimonia aveva salutato Papa Francesco. Il precedente incontro si era svolto il 4 aprile 2017, in occasione di una visita in Vaticano.

Oggi, invece, lo spostamento a Ravenna, ultima tappa del viaggio in Italia dei sovrani britannici.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata